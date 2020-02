Ravenna, sospese le repliche dello spettacolo di Franco Branciaroli “I Miserabili” e gli spettacoli al Rasi

In seguito all’ordinanza della Regione Emilia-Romagna, che prevede la sospensione di manifestazioni, di eventi o di ogni forma di riunione in luogo pubblico anche di carattere culturale, Ravenna Teatro sospende le repliche dello spettacolo di Franco Branciaroli “I Miserabili” previste per lunedì 24, martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio al Teatro Alighieri Ravenna e gli appuntamenti in programma al Teatro Rasi fino al 1° marzo compreso.

Gli Abbonati alla Stagione dei teatri, i titolari di biglietti e il pubblico riceveranno al più presto informazioni sulla nuova programmazione.