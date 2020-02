Oil&Gas. De Pascale dopo incontro in Prefettura a Ravenna: “Chiediamo al Governo di aprire tavolo di crisi sul comparto”

Lunedì 24 febbraio si è tenuto un incontro in Prefettura a Ravenna al fine di favorire la costituzione di un tavolo di crisi per il settore dell’offshore. “Si è deciso – comunica il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, sulla sua pagina Facebook – di preparare un documento che verrà sottoposto alla sottoscrizione di tutte le forze economiche, sociali e politiche coinvolte. Il documento verrà inviato al Mise con la richiesta formale da parte del prefetto di Ravenna, nella sua veste di rappresentante del Governo, di aprire un tavolo di crisi di sito sul comparto offshore centro settentrionale che ha sede a Ravenna“.

“Ringrazio il Prefetto e il sindaco de Pascale – ha aggiunto il consigliere regionale Gianni Bessi, presente all’incontro – che hanno convocato tutte le parti sociali per chiedere un tavolo di crisi che affronti le problematiche e le opportunità del nostro distretto energetico. Il tavolo rappresenta una comunità preoccupata ma unita nella proposta di una transizione energetica concreta. Il gas naturale è la risorsa italiana più utile a questo scopo. Pertanto chiediamo che il Ministero dello Sviluppo economico sia disponibile a confrontarsi su un settore così strategico. Non possiamo più accettare ritardi o equivoci e siamo pronti a mobilitarci con tutte le nostre forze per ottenere la giusta attenzione”.