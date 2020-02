Famiglia faentina vuole trascorrere vacanze in Austria, ma l’hotel blocca la prenotazione “per colpa del Coronavirus”

Tra gli eventi conseguenza dell’effetto Coronavirus, oltre a quello della disdetta delle prenotazioni di chi pensava di fare un viaggio in Italia e soprattutto nelle zone definite “rosse”, perché focolai del virus, vi è anche quello, purtroppo ma comprensibile, di hotel ed alberghi che non permettono agli italiani di prenotare le vacanze presso le proprie strutture. È il caso capitato alla signora Cinzia di Faenza, che ci segnala che, dopo aver cercato di prenotare le vacanze estive presso una struttura alberghiera austriaca, in cui insieme alla famiglia e agli amici è solita trascorrere le vacanze, ormai da dieci anni, ha ricevuto “l’alt” dall’hotel, che scusandosi per il conveniente e a causa dell’emergenza Coronavirus, la invitano a prenotare verso maggio.

“Io e la mia famiglia – ci spiega Cinzia – insieme ad altre 2 famiglie di amici con bambini per un totale di 11 persone, siamo soliti trascorrere le vacanze estive in Austria da ormai 10 anni, perché ci siamo sempre trovati bene. Questa risposta ci ha un po’ spiazzati, ci siamo rimasti male anche perché la nostra prenotazione era fatta con largo anticipo. Il viaggio era previsto per la settimana di ferragosto. Solitamente infatti prenotiamo e confermiamo con caparra tra febbraio e marzo, così poi non ci pensiamo più, ma quest’anno non abbiamo la certezza di riuscirci.”

“Continueremo nella ricerca di una sistemazione – conclude Cinzia – anche se essendo tre famiglie, trovare un appartamento con determinate caratteristiche non è facile, temiamo infatti di non riuscire a trovare nulla, soprattutto in tempi brevi”.



La mail di risposta inviata alla signora Cinzia dalla struttura