Il Consiglio comunale di Ravenna ha reso omaggio alla figura di Fabrizio Matteucci

Il Consiglio comunale di Ravenna ha ricordato in apertura di seduta oggi 25 febbraio la figura dell’ex Sindaco Fabrizio Matteucci, scomparso prematuramente il 16 febbraio scorso. Alla seduta ha presenziato anche il figlio Sayo. In apertura di seduta Fabrizio Matteucci è stato ricordato dalla Presidente del Consiglio comunale Livia Molducci. Sono poi intervenuti Alvaro Ancisi (LpRa), Chiara Francesconi (Pri), Mariella Mantovani (Articolo Uno), Fabio Sbaraglia (Pd), Alberto Ancarani (FI), Daniele Perini (Ama Ravenna), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna). Ha concluso il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale. Alvaro Ancisi, in particolare, ha cantato O Bianco Fiore l’inno dei lavoratori cristiani, come aveva promesso allo stesso Matteucci ancora in vita. Alla fine, è stato osservato un minuto di silenzio per l’ex Sindaco.