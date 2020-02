Lugo, il 26 e 27 febbraio modifiche alla viabilità in via Lunga Superiore

Modifiche alla viabilità a Lugo previste per mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio. Dalle 8 alle 18 via Lunga Superiore, nel tratto compreso tra via delle Ripe e via Sammartina, sarà chiusa al traffico (eccetto residenti) per consentire i lavori di rifacimento di un piccolo ponte che permette l’attraversamento dello scolo posto lungo la stessa via.

In questa giornata i veicoli che percorreranno via Lunga Superiore con direzione di marcia Villa San Martino-Sant’Agata sul Santerno dovranno svoltare in via delle Ripe, mentre i veicoli provenienti dalla direzione opposta dovranno svoltare in via Sammartina.