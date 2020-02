Ravenna, urto tra un’auto e una bici in via Rubicone: ferito giovane ciclista

Nel tardo pomeriggio di oggi, in via Rubicone a Ravenna, un ragazzino che transitava in sella alla sua in bici ha subito un urto contro un’auto (una piccola utilitaria della Hyundai ), per cause ancora al vaglio.

Sul posto, oltre alla Polizia Locale per i rilievi del caso e la gestione del traffico, si sono subito precipitati i sanitari del 118 giunti sul luogo con un’ambulanza per soccorrere il ragazzo, di cui al momento non si conoscono le esatte condizioni ma che pare sia stato portato all’ospedale cittadino non in codice di massima gravità, in quanto rimasto sempre cosciente durante i soccorsi.