Traffico internazionale di sostanze stupefacenti: ravennate di 39 anni arrestato a Marradi

I carabinieri della Stazione di Marradi, in Toscana, hanno proceduto all’arresto di P.C., ravennate di trentanove anni, domiciliato a Marradi. Il provvedimento, emesso dalla Corte di Appello di Brescia, ha disposto la misura cautelare in carcere per reati in materia di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, commessi in Paesi sud americani.

Fonte Ok!Mugello.