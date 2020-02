Unione, allerta gialla per vento per mercoledì 26 febbraio

La protezione Civile dell’Emilia Romagna ha Emanato l’allerta n. 9/2020 gialla per vento per la zona D, che comprende anche la Bassa Romagna. Nella giornata di mercoledì 26 febbraio l’ingresso di un’ampia perturbazione di origine atlantica determinerà un’intensificazione della ventilazione nella seconda parte della giornata. In particolare sono previsti venti moderati o forti nord occidentali (con maggior probabilità sulle zone pianeggianti e pedecollinari della regione) di intensità prossima alla soglia di 62 Km/h e frequenti raffiche di intensità superiore.

L’allerta completa (la numero 9 del 2020) si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER). Si ricorda di mettere in atto le misure di protezione individuale previste dal piano di emergenza e di Protezione civile e consultabili all’indirizzo www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Sicurezza/Protezione-civile/Documenti-utili. Per emergenze è comunque sempre attivo il numero verde 800 072525.