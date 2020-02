Incidente sulla SS 16 Adriatica all’altezza di Classe. Mezzo pesante uscito di strada

Incidente sulla SS 16 Adriatica, all’altezza di Classe, questa mattina 26 febbraio. Stando alle prime informazioni un mezzo pesante sarebbe uscito fuori strada, ma non risulta che vi siano feriti.

Per consentire le operazioni di recupero di un mezzo, Anas ha provvisoriamente chiuso la carreggiata in direzione Ferrara, in località Classe. Il traffico è deviato sulla strada comunale via Romea Sud con indicazioni sul posto.

Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.