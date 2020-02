Per la giornata di venerdì 28 febbraio, le previsioni meteo di Arpae E-R indicano cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l’intera giornata, in serata passaggio di qualche velatura. Temperature minime in aumento sulle aree di aperta campagna: valori compresi tra i 4°C del Piacentino e i 7°C del Riminese. Massime in lieve aumento sul settore occidentale, in lieve calo su quello centrale: valori generalmente attorno a 13/14°C.

Venti da ovest nella prima parte della giornata: forti sul mare, deboli o moderati con locali rinforzi altrove. Nella seconda parte della giornata tenderanno ad attenuarsi e a disporsi dai quadranti meridionali. Mare al mattino poco mosso sotto costa, fino a molto mosso al largo; dal pomeriggio poco mosso ovunque.