Minaccia la gente con un manganello: giovane lughese indagato alla Stazione di Ravenna

La Polizia ha indagato in stato di libertà due persone, rispettivamente per minacce aggravate e porto di oggetti atti ad offendere, e per tentato furto ad una biglietteria automatica; entrambi i reati sono stati commessi all’interno della stazione ferroviaria di Ravenna.

In particolare, per il primo, un giovane di Lugo, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Ravenna sono intervenuti presso un esercizio commerciale della stazione, dove il ragazzo con un manganello estensibile in ferro minacciava alcuni clienti.

All’arrivo dei poliziotti il ragazzo è stato trovato con ancora in mano lo sfollagente estensibile, lungo 60 cm., mentre lo brandiva contro un altro cliente. Dalle testimonianze dei presenti è stato accertato che poco prima aveva anche importunato la compagna della persona minacciata. Il soggetto, già noto alla Polizia Ferroviaria, da un controllo effettuato è risultato gravato da numerosi precedenti di Polizia, tra cui quello di solo due giorni prima, per minacce e oltraggio a un capo treno.

Il secondo indagato è un cinquantasettenne della provincia di Ferrara che è stato denunciato dalla Polfer ravennate per tentato un furto ai danni di una biglietteria automatica presente all’interno della stazione ferroviaria.

Sulla scorta degli elementi acquisiti dalla Polizia ferroviaria, il Questore di Ravenna ha emesso nei confronti dell’uomo il provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Ravenna per il periodo di tre anni.