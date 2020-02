Aggiornamento Coronavirus. 217 casi positivi in Emilia-Romagna: 116 in cura a casa, 1 solo caso a Ravenna

AGGIORNAMENTO REGIONE EMILIA-ROMAGNA SABATO 29 FEBBRAIO ORE 17:30

L’Assessore alla Salute della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini ha comunicato alle 17.30 che salgono a 217 le persone positive in Emilia-Romagna, 28 in più rispetto all’ultimo aggiornamento.

Oggi ci sono stati due decessi, che portano il totale a 4: un uomo lombardo di 83 anni e una donna di 81 di Parma, che è la prima vittima emiliano-romagnola, mentre l’altro, come quelli dei giorni precedenti, sono di residenti in Lombardia.

Donini ha anche confermato che il 54% dei positivi, 116 casi, sono domiciliati a casa, mentre in terapia intensiva sono 11 pazienti, il 5% del totale. Donini ha parlato “di una stabilizzazione, sia a livello quantitativo, sia a livello qualitativo”.

La divisione per province dei positivi è di 138 a Piacenza, 35 a Parma, 4 a Reggio Emilia, 22 a Modena, 2 a Bologna, 1 a Ravenna e 15 a Rimini. Nessuno a Forlì-Cesena.

L’Assessore ha ribadito che non esiste al momento un focolaio autoctono di Coronavirus in Emilia-Romagna. Ha ribadito di nuovo che i cittadini che dovessero accusare sintomi della malattia non devono recarsi al Pronto Soccorso ma chiamare il 118 per iniziare un percorso sicuro e protetto per la propria salute e per la salute di tutti.

Raffaele Donini ha voluto rassicurare sul fatto che il sistema sanitario regionale sta reggendo bene all’emergenza ed è pronto a fronteggiare anche un impatto maggiore.

SCUOLE CHIUSE E ALTRO: LE MISURE IN VIGORE DAL 1° ALL’8 MARZO

Sulle misure di precauzione in vigore in ambito regionale dal 1° all’8 marzo, Donini ha ricordato la sospensione (e non più la chiusura quindi) di tutte le attività didattiche, negli asili, nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università. Queste misure sono state annunciate oggi dal Governo e valgono per le tre Regioni maggiormente colpite dall’emergenza: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna. Donini ha voluto precisare che si tratta di una misura di precauzione adottata dal Governo su precisa richiesta dell’Istituto Superiore di Sanità.

Per quanto riguarda eventi sportivi, manifestazioni culturali, musei, teatri, cinema, discoteche Donini ha ricordato che si sta aspettando il DPCM (Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) che dovrebbe regolare la materia e in linea di massima prorogare la sospensione di queste attività e chiusura delle strutture fatto salvo, in alcuni casi, l’adozione di misure di sicurezza (come la distanza di garanzia fra una persona e l’altra) che consentano l’apertura delle strutture. Sarà il DPCM – che dovrebbe essere emanato in giornata – a chiarire la materia.

Le attività economiche e commerciali non sono in linea di massima soggette a queste restrizioni.

Donini ha precisato che a differenza dell’Ordinanza del 23 febbraio che fu emanata dalla Regione d’intesa con il Ministero della Salute, questa volta la regolazione di tutta la materia anche in ambito regionale sarà fissata esclusivamente dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le misure igieniche che le persone sono chiamate a rispettare

Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani

Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate

I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.

Oltre al NUMERO VERDE REGIONALE 800.033.033, è disponibile il NUMERO TELEFONICO NAZIONALE 1500 al quale fare riferimento per ogni tipo di problema legato al Coronavirus.

