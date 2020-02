Coronavirus. Confermata la chiusura dei nidi, delle scuole e delle università in Emilia-Romagna

Il Comune di Ravenna afferma con una nota che è impegnato a “fornire costantemente e il più tempestivamente possibile la comunicazione di ciò che il Governo nazionale e la Regione Emilia-Romagna decidono. Al momento siamo in grado di fornire questo aggiornamento per quanto riguarda le scuole. Nelle prossime ore si avranno altre notizie in merito alle decisioni prese dal Governo e dalla Regione per quanto riguarda appunto le attività culturali e di spettacolo e le comunicheremo altrettanto tempestivamente. Per questo vi invitiamo a tenere costantemente monitorati tutti i nostri canali ufficiali (sito e social del Comune di Ravenna e del sindaco). Al momento stiamo già provvedendo ad inviare 26.300 sms a tutti i genitori che hanno fornito il loro numero al Comune, dai nidi alle superiori, per informare le famiglie sulla chiusura delle scuole.”