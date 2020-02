Piscina comunale di Ravenna. La Federazione Italiana Nuoto sponsorizza un nuovo progetto di riqualificazione

Ci sono forse novità in vista per la piscina comunale di Ravenna. Almeno questo è ciò che è stato annunciato in una conferenza stampa tenutasi questa mattina 29 febbraio al Salone dei Mosaici di Ravenna, convocata da Csi Nuoto, alla presenza di vari rappresentanti di altre società come Libertas e Imola Nuoto, nonchè Federazione Italiana Nuoto Emilia Romagna.

Gli organizzatori hanno fatto trapelare che la FIN Regionale nei mesi scorsi è stata interpellata da una società interessata ad un project financing. Nessun nome è stato fatto, né si è potuto saperne di più su costi e tempistiche del progetto. Il Presidente federale Pietro Speziali sarebbe stato contattato da questa società per avere indicazioni sulle caratteristiche tecniche che il progetto avrebbe dovuto avere per soddisfare le esigenze della Federazione. “Abbiamo apprezzato il coinvolgimento da parte della società – hanno spiegato i relatori -, a differenza di quanto fatto da Arco Lavori che ci ha sempre esclusi”.

Da una lettera datata 15 gennaio a firma dello stesso Pietro Speziali, si apprende che una bozza del progetto è stata da lui visionata e ha riscontrato il suo interesse. Si parla della costruzione di due vasche da 50 metri, (una da 10 e l’altra da 8 corsie – è stato spiegato in conferenza stampa), una delle quali, conferma Speziali, con caratteristiche per ottenere l’omologazione a livello internazionale.

Insomma, un impianto che “da un lato potrebbe rispondere alle esigenze cittadine e dell’hinterland ravennate – spiega Speziali – e dall’altro potrebbe rendere Ravenna candidabile ad ospitare manifestazioni ed eventi sportivi di caratura internazionale (europei, mondiali, olimpici)”.

Durante la conferenza stampa si è parlato di altre caratteristiche dell’ipotizzato impianto: dotato di un pontile mobile che permetta di “smezzare” le vasche da 50 a 25 metri, anche modulabile solo per alcune corsie, e una parete in plexiglas che separi i due impianti in modo da consentire attività separate sulle due vasche in contemporanea, come allenamenti su una e partite o gare sull’altra. Si tratterebbe di un impianto dal design moderno caratterizzato da altissima luminosità, basso impatto ambientale e spese di gestione limitate.

Tutti i presenti, dirigenti delle società menzionate, presidenti ed ex presidenti FIN si sono detti entusiasti dell’iniziativa, compreso il campione del mondo nei 100 mt. Rana, Fabio Scozzoli che ha detto: “Sarebbe un sogno. Io ormai ho 32 anni, non ne usufruirei più di tanto da atleta. Ma il mondo del nuoto ne ha bisogno. Viaggiamo tanto all’estero e ci chiediamo come mai città grandi come Roma o Milano non possano investire in impianti importanti per fare manifestazioni che finiscono poi per trovare posto solo all’estero. Spero con tutto il cuore che il progetto vada avanti”.

Si è parlato di come a Ravenna, con un impianto con queste caratteristiche, potrebbero arrivare manifestazioni sportive di caratura nazionale e internazionale, capaci di attrarre in città migliaia di atleti e accompagnatori, creando così un indotto turistico legato allo sport di tutto rispetto.

Che ne pensa dunque il Comune di tutto questo? Gli organizzatori dell’incontro odierno non lo fanno sapere, così come non sono in grado di rivelare se il progetto ipotizzato sia stato presentato o meno all’amministrazione comunale.

Sentito in proposito, l’assessore comunale ai lavori pubblici Roberto Fagnani afferma, in accordo col sindaco Michele de Pascale, di non poter in proposito rilasciare alcuna dichiarazione, tranne che “l’eventuale esistenza di una pluralità di progetti sarebbe ovviamente per noi di interesse, valuteremo ogni progetto che ci verrà sottoposto”.