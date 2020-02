Pusher sorpreso con 90 grammi di marijuana al Parco Biancini di Castel Bolognese

I Carabinieri di Castel Bolognese, nell’ambito dell’attività investigativa contro la diffusione di sostanze stupefacenti, nei pressi del Parco Biancini hanno arrestato un marocchino 23enne già noto alle Forze dell’ordine. Il 23enne era tenuto in osservazione ed è stato sorpreso quando ha prelevato da dietro una siepe, presso una cabina elettrica, una busta bianca in cellophane per poi proseguire all’interno del parco. A quel punto i militari sono usciti allo scoperto e il ragazzo si è dato alla fuga, disfacendosi dell’intero involucro.

Recuperata la sostanza consistente in un involucro in cellophane contenente 90 grammi di marijuana, che al pusher sarebbe fruttata più di 1000 euro di guadagno, i Carabinieri hanno esteso la perquisizione anche a casa del soggetto, con esito negativo. Il ragazzo è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e tradotto agli arresti domiciliari nell’abitazione di residenza in attesa del rito direttissimo. Il Gip ha convalidato l’arresto e il 23enne ha patteggiato una pena sospesa di 1 anno e 1 mese ed è stato condannato al pagamento di una multa da 1500 euro.