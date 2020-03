Bancomat presi d’assalto in Bassa Romagna: tre colpi durante la notte

Bancomat presi d’assalto in Bassa Romagna: sono stati tre i colpi durante la notte tra il 29 febbraio e l’1 marzo messi a segno nel territorio, probabilmente ad opera della stessa banda di malviventi che hanno usato la tecnica esplosiva ‘della marmotta’. Pare che la banda, poi, si sia diretta nel bolognese.

I bancomat assaltati dai malviventi sono stati, nell’ordine, il Postamat all’ufficio postale di Conselice, in via Buscaroli, poi quello della filiale di piazza Umberto I della Cassa di Risparmio di Ravenna a Sant’Agata sul Santerno e infine quello di Lugo, dove i banditi hanno fatto saltare il bancomat del Credito Cooperativo di via Fiumazzo. Il bottino è in via di quantificazione. I carabinieri, intervenuti sui tre luoghi, hanno acquisito i filmati di videosorveglianza e stanno ora indagando per cercare di identificare i malviventi.