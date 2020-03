Liverani (Lega): “bancomat Bassa Romagna presi d’assalto: la sicurezza continua ad essere trascurata”

“Occorre alzare la guardia contro la criminalità ed il senso di insicurezza che vivono i cittadini romagnoli. I tre assalti ai bancomat avvenuti la notte scorsa sono indicativi di come, evidentemente, i delinquenti abbiano individuato il Ravennate come zona da saccheggiare. E’ bene che, finalmente, i sindaci del Pd del nostro territorio si rendano conto della minaccia rappresentata dal sensibile aumento della criminalità che registriamo negli ultimi anni e comincino a predisporre adeguate misure di contrasto al fenomeno”: è quanto dichiara il consigliere regionale della Lega, Andrea Liverani, con riferimento all’assalto avvenuto la notte scorsa al Postamat all’ufficio postale di Conselice, in via Buscaroli, a quello della filiale di piazza Umberto I della Cassa di Risparmio di Ravenna a Sant’Agata sul Santerno e infine a quello di Lugo, dove i banditi hanno fatto saltare il bancomat del Credito Cooperativo di via Fiumazzo.

“Probabilmente a colpire è stata la medesima banda che, a quanto parrebbe, sarebbe specializzata in questo genere di furti. I cittadini romagnoli chiedono sicurezza, è venuto il momento che i sindaci del Pd se ne rendano conto e comincino ad approntare soluzioni al problema” conclude Liverani.