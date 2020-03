Lugo. Lavori al passaggio a livello in via Zagonara. Lunedì 2 e martedì 3 marzo tratto di strada chiusa al traffico

Modifiche alla viabilità a Lugo previste dalle 8 di lunedì 2 alle 18 di martedì 3 marzo. In queste giornate via Zagonara, in corrispondenza del passaggio a livello, sarà chiusa al traffico (eccetto i residenti) per consentire i lavori nel passaggio a livello sulla linea Castel Bolognese – Ravenna nella località di Zagonara.

L’attraversamento del passaggio a livello sarà interdetto anche ai residenti, che potranno però circolare in via Zagonara. Rfi posizionerà idonea segnaletica e cartellonistica informativa nelle intersezioni con la via Provinciale Felisio, via Castellazzo (intersezione via Zagonara) e via Canaletta (intersezione via Provinciale Bagnara).