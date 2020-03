Questa notte, tra sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo, su via Dismano dopo l’incrocio con la statale in direzione Ravenna è avvenuto un incidente stradale: un’auto è infatti finita fuori strada, cappottandosi nel fosso, per cause ancora da chiarire. La ragazza alla guida dell’auto, unica persona a bordo della Mini One, è stata prontamente soccorsa dai Vigili del Fuoco che l’hanno estratta dal mezzo: i sanitari del 118 la hanno poi trasportata all’ospedale ravennate pare in codice di media gravità.

