Ravenna. Violazioni in un alimentari di via Carducci: sequestrati 10 kg di riso e 20 di vegetali

Ieri, sabato 29 febbraio, a Ravenna il personale dell’ufficio Polizia commerciale e tutela del consumatore, dopo vari accertamenti fatti all’esercizio commerciale “Asia Africa market” di via Carducci, ha contestato tre violazioni alle normative che regolano la tracciabilità dei prodotti alimentari e hanno quindi sottoposto a sequestro, ai fini della distruzione, 20 kg circa di vegetali (manioca, arachidi, noci di macadamia) ed altri alimenti di provenienza esotica, sprovvisti di etichettatura, e anche 10 kg di riso sfuso, recanti etichettatura in lingua francese non tradotta. L’ammontare delle sanzioni è di 4mila euro, ridotte a un terzo per la natura di microimpresa del trasgressore.