Agli arresti domiciliari viene rintracciato due volte dalla Polizia mentre gira per Faenza

La Polizia di Stato ha arrestato T.H., 38enne cittadino albanese residente a Faenza, per il reato di evasione.

Sabato pomeriggio 29 febbraio, in centro a Faenza, durante il normale servizio di controllo del territorio, in Corso Mazzini gli agenti di una Volante del Commissariato di P.S. hanno rintracciato T.H., 38enne cittadino albanese, già conosciuto dai poliziotti perché sottoposto al regime della detenzione domiciliare per il reato di furto aggravato. L’uomo, notata l’auto della Polizia cambiare direzione, ha cercato di allontanarsi ma è stato prontamente fermato e condotto negli uffici del Commissariato dove ha giustificato la sua presenza fuori dall’abitazione perché autorizzato dal Ufficio di Sorveglianza ad assentarsi per motivi di lavoro.

Gli agenti, rilevato che T.H., era uscito dalla detenzione domiciliare per interessi di altro genere, diversi dall’attività lavorativa, l’hanno arrestato nella flagranza del reato di evasione e sottoposto alla misura pre-cautelare degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Ieri mattina gli stessi agenti del Commissariato di P.S. di Faenza, in servizio di Volante, mentre transitavano in piazza del Popolo hanno rintracciato nuovamente T.H. che ancora una volta era arbitrariamente uscito dalla propria abitazione. I poliziotti lo hanno pertanto condotto in Commissariato dove è stato nuovamente dichiarato in arresto per il reato di evasione.

T.H. è stato poi riaccompagnato alla propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.