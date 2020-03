Due casi in Provincia di Ravenna. Il 21enne è seguito dai sanitari a casa. In osservazione la sua fidanzata

Il secondo caso di Coronavirus in provincia di Ravenna segnalato ieri 1° marzo è collegato al primo: si tratta infatti della fidanzata del 21enne calciatore già risultato positivo. Una nota della provincia di Ravenna informa che “il sistema dei controlli che rientra nelle procedure dell’indagine epidemiologica, ha portato ad individuare un secondo caso di positività a nuovo coronavirus in provincia di Ravenna, tra i contatti stretti monitorati a seguito del caso già noto. Secondo i protocolli previsti la paziente, che si trovava già in isolamento volontario domiciliare, è stata trasportata in condizioni di sicurezza e in isolamento all’Ospedale Santa Maria delle Croci. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.”

“Prosegue il monitoraggio per le altre persone che sono rientrate nell’indagine epidemiologica e che si trovano attualmente in isolamento volontario domiciliare. L’insieme dei controlli e delle misure attivate dall’Ausl, e lo stretto raccordo con l’ospedale, consente, come emerge anche da questo caso, attivare tempestivamente ed efficacemente i protocolli previsti per il nuovo Coronavirus a tutela della collettività” conclude la nota tesa a rassicurare la cittadinanza.

In sostanza, sono in stato di “isolamento volontario domiciliare” i familiari del calciatore 21enne che è risultato positivo venerdì 28 febbraio e che il giorno dopo, sabato 29 febbraio, era già stato dimesso dall’Ospedale di Ravenna. Ora è seguito dai sanitari presso la sua abitazione.

Lo stato di salute della fidanzata del ragazzo non desta preoccupazioni: la giovane aveva accusato alcune linee di febbre e con tutte le precauzioni del caso era stato portata a Ravenna per i controlli da cui è risultata positiva, ora si trova in osservazione presso il Santa Maria delle Croci di Ravenna, come riporta questa mattina la cronaca locale del Resto del Carlino.