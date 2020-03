Ravenna, vendeva alcol, farmaci e cosmetici abusivamente: fermata 52enne alla fermata del bus

Lunedì 2 marzo, alle ore 13:30, in viale Farini a Ravenna, la polizia locale ha proceduto al controllo di una 52enne nigeriana, regolare sul territorio nazionale, gravata da precedenti, sorpresa all’atto di ricevere il pagamento di una bevanda alcolica abusivamente venduta sotto la pensilina della fermata dell’autobus.

L’ ispezione svolta dagli agenti ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro ulteriori bevande alcoliche, oltre ad alimenti, cosmetici e farmaci, tutti detenuti in stock per essere venduti. È stato dato ordine di allontanamento e avviato l’iter per proporre all’autorità locale di P.S. l’applicazione del “daspo urbano”.