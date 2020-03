Scoppia grave incendio al ristorante Pousada di Milano Marittima, intervengono 6 automezzi dei vigili del fuoco

Intorno alle 18:30 di domenica 1° marzo, a Milano Marittima, è scoppiato un grave incendio, per cause anche al vaglio degli inquirenti, al noto ristorante la Pousada Beijaflor di viale Rismondo. L’allarme è stato dato da alcune persone del posto, quando hanno visto levarsi alte fiamme dall’interno del locale. Sul posto sono intervenuti sei automezzi dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare l’incendio. L’operazione di spegnimento è durata due ore. Presenti anche il sindaco di Cervia, Massimo Medri, i carabinieri e la polizia locale che hanno gestito la presenza di una folla di persone, accorsa per vedere quanto stava accadendo. Il locale era chiuso, i danni alle aree interne sono risultati ingenti.



Immagini dell’intervento dei vigili del fuoco alla Pousada Beijaflor