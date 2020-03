Misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus: chiese aperte ma Messe feriali senza fedeli fino a sabato 7 marzo

La Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna, alla quale ha partecipato anche l’Arcivescovo di Ravenna-Cervia monsignor Lorenzo Ghizzoni, si è riunita ieri in assemblea a Bologna, a Villa San Giacomo. Durante i lavori presieduti da S.E. il card. Matteo Zuppi, presidente della Ceer e arcivescovo di Bologna, in comunione con i vescovi della Lombardia e della Provincia ecclesiastica Veneta, ha elaborato una nota in cui dispone, “in ordine alla celebrazione dell’eucaristia il nostro desiderio più profondo era e rimane quello di favorire e sostenere la domanda dei fedeli di partecipare all’eucaristia”.

“Considerata la comunicazione della CEI – si legge nella nota -, che interpretando il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, invita a non celebrare le Sante Messe feriali con il popolo, a differenza di quanto precedentemente disposto, chiediamo ai sacerdoti, alla luce della delicata situazione sanitaria e delle richieste delle autorità competenti, di celebrare le Sante Messe feriali senza la partecipazione dei fedeli sino a sabato 7 marzo. Ci riserviamo di dare altre indicazioni, entro venerdì 6 marzo, alla luce di ulteriori sviluppi e delle decisioni delle istituzioni”.

Le chiese continueranno a restare aperte, nel rispetto delle norme del Decreto, per la preghiera. “Consapevoli della sofferenza e del disagio arrecato dalla situazione – spiegano dalla Conferenza Episcopale dell’Emilia Romagna -, in ordine ai nostri oratori e circoli sono sospese fino all’8 marzo compreso tutte le attività formative, aggregative e sportive. È disposta la chiusura degli spazi aperti al pubblico. Fino a domenica 8 marzo compresa, le iniziative e gli incontri presso altri ambienti parrocchiali, restano sospesi”.

“Confidiamo che le misure di rigore alle quali aderiamo per senso di responsabilità a tutela della salute pubblica siano condivise da tutte le istituzioni ecclesiali e civili – è l’appello – e accolte in ogni ambito in modo corale. Ringraziamo i sacerdoti, i collaboratori e gli operatori sanitari e di ordine pubblico, con tutti i volontari, per l’opera svolta, incoraggiandoli a perseverare nel loro servizio. Affidiamo le comunità diocesane, con un particolare pensiero a quelle più provate, ai malati e colpiti dalla calamità in atto, all’intercessione materna e confortante di Maria, Madre del Signore e della Chiesa”.

Le precedenti disposizioni che rimangono in vigore sono le seguenti:

– Niente acqua benedetta dalle acquasantiere

– Per i funerali è consentita la celebrazione delle esequie senza Messa, con i soli familiari. Sono sospese le veglie funebri. Si propone di celebrare SS. Messe di suffragio solo al termine di questa fase critica

– Sono sospese le visite alle famiglie per le benedizioni pasquali

– Sono consentite le consuete visite ai malati e l’Unzione degli infermi

– Gli incontri di catechismo e del dopo-scuola riprenderanno alla riapertura delle attività scolastiche

– Sono sospese feste e sagre parrocchiali

– I Centri d’ascolto e i servizi della Caritas diocesane e parrocchiali svolgeranno la propria attività in accordo con le rispettive diocesi e secondo le indicazioni delle competenti autorità territoriali.