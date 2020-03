Punta Marina vandalizzata dai writers: apparse le scritte “Adro” e “Enty” su panchine, muri e sede della Pro Loco

Martedì mattina, 3 marzo, un utente ha pubblicato sulla pagina Facebook “Sei di Punta Marina se…” una segnalazione sulla comparsa “di un’altra scritta su un muro che era stato da poco ridipinto. Deturpata completamente – aggiunge l’utente – la sede della Pro Loco, il parco e i bagni pubblici ed anche la sede della Guardia Costiera in viale dei Navigatori. Deturpare la cosa pubblica e privata è un reato perseguito dalla legge.”

“Adro” (come si legge nella foto), “Enty” sarebbero le firme dei writers, che come riferisce il lettore stanno vandalizzando ogni luogo nella località balneare “dai cartelli, bidoni, alle colonnine e panchine, dove si trovano queste scritte.”

“Per me è intollerabile. Mi chiedo se mai nessuno li veda, mi chiedo se i genitori si accorgano che i loro figli girano con le bombolette nello zaino” conclude l’utente su Facebook.

La polizia locale di Ravenna sta effettuando continui controlli per contrastare il fenomeno del degrado urbano a Ravenna. È stato fatto uno sforzo per censire i writers, gli imbrattatori seriali dei muri. Ne sono stati individuati alcuni, giovanissimi, ai quali sono state attribuite circa 500 scritte, come riferiscono dalla polizia.