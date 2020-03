È stato pubblicato il bando di selezione per il 139° Corso Allievi Carabinieri, con ben 3.581 posti disponibili, di cui 2.449 riservati ai volontari in servizio con ferma prefissata di un anno (VFP1) e quadriennale (VFP4); 1.100 destinati a coloro i quali non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età (il limite è elevato a ventotto anni per chi abbia già prestato servizio militare); 32 assegnati agli aspiranti in possesso dell’attestato di bilinguismo.

Le domande potranno essere presentate in modalità informatica sul sito https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi, sino al 26 marzo 2020.