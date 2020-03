Coronavirus a Ravenna. I due giovani lughesi sono “clinicamente guariti”

“Clinicamente guariti”. In questi termini ha parlato dei due giovani lughesi colpiti dal Coronavirus ieri pomeriggio durante la consueta conferenza stampa l’Assessore alla Sanità dell’Emilia-Romagna Raffaele Donini. Clinicamente guariti vuol dire che i due ragazzi di Lugo – lui 21 anni, calciatore, lei 18 anni, amica del ragazzo – ora stanno bene e sono nello loro rispettive case, in isolamento, seguiti dai sanitari a domicilio. Prima di poter dire che i due giovani sono fuori dal tunnel del Coronavirus, completamente guariti, bisogna aspettare almeno altri due accertamenti con due tamponi negativi. Solo allora si potrà scrivere la parola fine della loro disavventura e i due potranno tornare alla vita di sempre.

In realtà il calciatore e l’amica non sono mai stati in condizioni critiche e il breve ricovero al Reparto Infettivi di Ravenna è stato fatto soprattutto in via precauzionale. Resta il fatto che questa disavventura alla fine ha coinvolto anche le loro rispettive famiglie e i conoscenti, per un bel po’ di tempo. Con tutti i controlli, le restrizioni (la quarantena) e le ansie del caso. Ma tutto è bene ciò che finisce (o sta per finire) bene.

Il ragazzo che milita in una squadra di calcio toscana di serie C – la Pianese – era stato contagiato da un compagno di squadra che non stava bene e che poi era risultato positivo al virus. La ragazza era stata a sua volta contagiata dall’amico quando si è recata a fargli visita.