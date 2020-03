Coronavirus: chiusura immediata di scuole e università in tutta Italia fino a metà marzo

Il Governo italiano opta per la chiusura immediata di scuole e università in tutta Italia fino a metà marzo. Lo ha deciso il Governo presieduto da Giuseppe Conte riunito a Palazzo Chigi. Per questa decisione di chiudere scuole e università – che scatta da domani 5 marzo – l’Esecutivo si è affidato al parere della Commissione scientifica che già ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese. Il premier Giuseppe Conte incontrerà le parti sociali nel pomeriggio a Palazzo Chigi.

La strada presa oggi avrà costi sociali e un impatto molto forte sulla popolazione: probabilmente sarà spiegata con un intervento pubblico dello stesso Presidente del Consiglio Conte.