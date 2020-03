Coronavirus: sospensione di tutte attività di scuole e università in Italia fino al 15 marzo

Il Governo italiano ha deciso di sospendere tutte le attività di scuole e università in tutta Italia fino al 15 marzo. La decisione è stata presa nel corso di una riunione presieduta da Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Per questa scelta di chiudere l’attività di scuole e università – che scatta ovunque da domani 5 marzo – l’Esecutivo si è affidato anche al parere della Commissione scientifica che già ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese. La misura è stata formalizzata nel pomeriggio con un decreto in vigore da oggi. L’annuncio è stato dato in diretta dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina.