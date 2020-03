In casa ha 770 grammi di cocaina e una pressa per confezionare la droga: 44enne in manette a Cotignola

La Polizia di Ravenna ha arrestato M.G., 44enne cittadino italiano, per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’attività, svolta dagli investigatori della Squadra Mobile di Ravenna, era iniziata grazie a delle recenti segnalazioni pervenute ai poliziotti, circa l’andirivieni sospetto di un’auto all’interno di un parcheggio di un esercizio pubblico della zona di Cotignola.

Nella serata del 3 febbraio scorso, un equipaggio della Squadra Mobile che stava effettuando il secondo servizio finalizzato alla ricerca di riscontri in merito alle segnalazioni ricevute, ha rintracciato e fermato un’auto corrispondente alla descrizione.

Il conducente è stato identificato per M.G., cittadino italiano di 44 anni, pregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona. All’interno dell’auto gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato 60 grammi di cocaina e la somma 1550 euro.

Inoltre, durante la perquisizione dell’abitazione di M.G., ubicata nelle vicinanze dell’esercizio pubblico, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato altri 770 grammi di cocaina, 30 grammi di hashish, una pressa idraulica per la realizzazione dei “panetti” di stupefacente, una macchina per il sottovuoto e del materiale vario per il confezionamento della droga.

Pertanto, il 44enne è stato arrestato e accompagnato in carcere a Ravenna, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.