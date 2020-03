Incendi boschivi in Emilia-Romagna: termina la “fase di attenzione”

Termina domani, giovedì 5 marzo, la fase di attenzione per gli incendi boschivi, aperta il 14 febbraio, grazie alla mutata situazione meteo caratterizzata da piogge, neve e temperature in calo, confermata dalle previsioni dei prossimi giorni e dallo stato della vegetazione. I provvedimenti che avevano fatto scattare la fase di attenzione, emanati dal direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, erano stati assunti dopo le valutazioni congiunte con la direzione regionale dei Vigili del fuoco, il Comando regione Carabinieri forestale e Arpae E-R.

La situazione verrà riesaminata in caso di evoluzione negativa del quadro meteorologico.

Dal 6 marzo, dunque, tornano in vigore le disposizioni standard, come previste dal Regolamento forestale regionale approvato l’ 1 agosto 2018 (in particolare, l’articolo 58).

Resta la raccomandazione alla cautela nel bruciare stoppie, legname e residui vegetali, evitando le giornate ventose e limitandosi alle prime ore del mattino.

L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ricorda che prima di procedere agli abbruciamenti è sempre obbligatorio darne comunicazione ai Vigili del fuoco. Numero Verde: 800841051.