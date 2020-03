Iniziati interventi di manutenzione del verde pubblico a Massa Lombarda

Sono iniziati a Massa Lombarda gli interventi per la cura e la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico. I lavori, in parte già svolti e in corso e in parte in via di definizione e programmazione, prevedono la potatura sostanziale delle alberature e lo sfalcio degli spazi verdi per un investimento totale, per il 2020, di 130mila euro.

Con questa somma viene garantita la realizzazione di cinque sfalci ordinari di tutte le aree di proprietà comunale, che ammontano a 350mila mq. “Il nostro obiettivo è mantenere elevato lo stato di funzionalità delle aree verdi comunali attraverso lo sfalcio e la potatura delle alberature – spiega il sindaco Daniele Bassi -. Gli interventi sono già partiti e proseguiranno nelle prossime settimane grazie al lavoro costante del nostro personale interno e delle ditte esterne”.

In questo momento è in corso la potatura delle 190 alberature di viale Amendola, mentre prossimamente ci sarà la manutenzione straordinaria del bosco diffuso di Fruges.