L’Anpi contro il sindaco di Brisighella Pederzoli: “Non ci accusi di raccontare verità di parte”

Le A.N.P.I. di quasi tutto il comprensorio ravennate, a partire da quella di Brisighella, includendo Bagnacavallo, Castel Bolognese, Faenza, Imola, Riolo Terme, Solarolo, l’associazione Provinciale di Ravenna, l’A.N.P.I. Comprensoriale Faentino e l’Associazione Ca’ Malanca, si dicono “attonite” dopo che la sede brisighellese dell’associazione ha ricevuto una lettera da Massimiliano Pederzoli, sindaco di Brisighella.

A quanto riporta Anpi, la missiva del sindaco fa seguito a quella inviata dall’Associazione Partigiani d’Italia all’amministrazione comunale per richiedere il patrocinio su alcune iniziative legate alla Festa della Donna. Nella risposta, il sindaco avrebbe chiesto all’associazione di “evitare di organizzare iniziative di rilevanza politica nella scuola senza fra l’altro comunicarle all’Amministrazione e senza invitare Sindaco e Giunta all’inaugurazione”.

Il riferimento è alla mostra organizzata da Anpi in occasione della Giornata del Ricordo all’Istituto Comprensivo di Brisighella, dedicata a “Fascismo Foibe Esodo”. Mostra che è stata allestita dal 10 al 29 febbraio e alla quale gli studenti sono stati preparati da una lezione esplicativa tenuta da Marco Serena, riceratore dell’Istituto Storico della Resistenza e della Storia Contemporanea di Alfonsine. Dall’Anpi precisano inoltre che il sindaco Pederzoli e un assessore della sua giunta hanno presenziato all’incontro tra lo storico e gli studenti, “interrompendo più volte per dire la sua”, secondo le parole dell’Associazione dei Partigiani.

L’inaugurazione menzionata dal sindaco inoltre, a detta di Anpi non c’è mai stata. Nella lettera il sindaco aggiunge: “Sperando che alla mostra sulle foibe alle Scuole Medie sia stata data la giusta lettura anche all’interno delle classi, in ossequio alla verità storica e non politica”.

A questo proposito Anpi ribadisce che “le diverse iniziative proposte all’Istituto Comprensivo e alla cittadinanza si sono sempre ispirate ai principi della Costituzione italiana trasmettendo storia politica antifascista e non storia partitica. La scarsa conoscenza del ruolo e degli impegni dell’ANPI da parte dell’Amministrazione Comunale denota la superficialità e la distanza con cui ricopre il ruolo di Sindaco il signor Pederzoli che, invece di essere parte attiva in un progetto di territorio mettendo in relazione le diverse realtà, si pone quale censore delle iniziative che non condivide o che gli tolgono visibilità”.

“Ribadiamo che il ruolo dell’ANPI di Brisighella – concludono dall’Associazione dei Partigiani d’Italia – è di portare avanti gli obiettivi del Protocollo d’Intesa nazionale siglato con il MIUR, impegnandosi a riscoprire i luoghi della memoria, a divulgare e promuovere i valori fondanti la Costituzione italiana come democrazia, libertà, solidarietà e pluralismo culturale. Pertanto invitiamo e chiediamo al Sindaco di impegnarsi in progetti volti al sostenere una cultura antifascista e di correttezza costituzionale, invece che essere sempre pronto a innescare polemiche strumentali per creare divisione e inaridimento nella comunità locale di Brisighella”.