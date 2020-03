Lugo, il 5 marzo modifiche alla viabilità in via Mazzini

Giovedì 5 marzo dalle 13 alle 18 via Mazzini, a Lugo, sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra vicolo Scalaberni e piazza Cavour per consentire alcuni lavori. I veicoli che percorrono via Mazzini nel senso unico di marcia consentito dovranno svoltare e destra in vicolo Scalaberni.