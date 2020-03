Smantellato traffico internazionale di droga. La marijuana sbarcava di notte sulle coste ravennati

Vasta organizzazione specializzata nel traffico di stupefacenti, con ramificazioni nel ravennate, è stata smantellata grazie all’operazione antidroga “One million’ dei carabinieri del comando provinciale di Torino, con 100 militari in forza al comando provinciale. I carabinieri piemontesi hanno sequestrato quattro tonnellate e mezzo di marijuana, 36 chili di cocaina, 62 chili di hashish e 4 litri di olio di hashish, per un valore complessivo di 8 milioni di euro.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti la marijuana arrivava dall’Albania e veniva trasportata su grossi gommoni che nelle ore notturne attraversavano l’Adriatico per poi sbarcare sulle coste italiane, in particolare su quella ravennate e molisana.

La cocaina invece arrivava dal Sudamerica, in particolare Colombia e Bolivia per arrivare in Olanda e poi in Italia. La droga doveva servire, a quanto pare, per il mercato di Torino e dintorni.

Per dieci persone, residenti a Torino, sono state eseguite le ordinanze di custodia: cinque italiani e cinque albanesi, di cui 4 già agli arresti e un quinto risulta latitante. Tutte dovranno rispondere di reati che vanno dal concorso in traffico internazionale di stupefacenti alla detenzione per fini di spaccio.