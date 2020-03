Auto pulite e sanificate dai virus: i consigli dell’Osservatorio regionale per la sicurezza stradale

L’Osservatorioregioanle per l’educazione alla sicurezza stradale ha divulgato alcuni suggerimenti igienici consigliati per chi viaggia in auto, anche sfruttando il car sharing per esempio.

“Il Coronavirus sopravvive a lungo sulle superfici, quindi anche all’interno delle vetture – è l’assunto di partenza -. Pertanto, raccomandiamo di lavarsi le mani di frequente, specie dopo aver toccato il volante, la leva del cambio, il cruscotto e la maniglia della portiera. Ricordiamo che il volante è fra gli oggetti più sporchi del mondo: mediamente quattro volte in più della tavoletta di un wc pubblico”.

Ci vuole quindi cautela per l’Osservatorio, “per la possibile trasmissione del coronavirus: dalla struttura dell’auto alla mano del guidatore, che poi si porta la stessa mano alla bocca o al naso, oppure si strofina gli occhi”.

MISURE PER UN’AUTO IL PIù POSSIBILE SANIFICATA