Festival Humana Follia, sospesi spettacoli a Faenza, Bagnacavallo e Forlì: come chiedere rimborso

In seguito all’ordinanza della Regione Emilia-Romagna che prevede la sospensione di manifestazioni, di eventi o di ogni forma di riunione in luogo pubblico anche di carattere culturale fino al 3 aprile 2020, Accademia Bizantina sospende i concerti del festival Humana Follia previsti per il 9, 11 e 13 marzo a Faenza, Bagnacavallo e Forlì.

Al momento non abbiamo ancora la certezza di poter recuperare questi concerti, ma faremo il possibile.

Ci auguriamo, di potervi dare maggiori informazioni al più presto.

RIMBORSO BIGLIETTI: