Nuovo caso di Coronavirus in provincia di Ravenna: il paziente è in buone condizioni, disposta quarantena domiciliare

Rispetto al nuovo caso di positività al Coronavirus, che ha portato a 3 i casi in provincia di Ravenna, 1 in più rispetto a ieri, 4 marzo, la Provincia di Ravenna comunica che dall’indagine epidemiologica immediatamente attivata emerge che si tratta di un contatto con un’altra zona fuori Regione, in cui attualmente è presente il virus. Il paziente è in buone condizioni, tanto che non si è reso necessario il ricovero in ospedale ed è stata pertanto attivata la quarantena domiciliare volontaria con sorveglianza attiva da parte del personale del Dipartimento di Sanità pubblica.

Allo stesso tempo l’indagine epidemiologica ha portato ad identificare i contatti stretti del paziente, che sono stati a loro volta posti in quarantena domiciliare volontaria e che vengono tenuti monitorati.