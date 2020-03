Coronavirus. Continua la prevenzione alla Marcegaglia di Ravenna: locali mensa ancora chiusi

Alessio Lombardi, Rappresentante Lavoro Sicurezza Uil, fa sapere che “Continua la prevenzione CoronaVirus alla Marcegaglia di Ravenna. Oggi 6 marzo la RSU/RLS e la direzione aziendale si sono incontrarti per un confronto in merito alla riapertura dei locali mensa. I rappresentanti sindacali unitariamente, seguendo anche le nuove disposizioni dettate dal Governo in merito al COVID19, ha deciso di proseguire con la chiusura, mentre all’ingresso dello stabilimento ai dipendenti continua la misurazione della febbre”.