Guida in stato di ebbrezza e senza assicurazione, i controlli della Polizia locale faentina: da inizio anno rilevati 84 incidenti

Continuano i controlli della Polizia Locale dell’URF per la tutela della sicurezza stradale. Grazie all’ausilio del controllo varchi, le pattuglie si concentrano a fermare i veicoli segnalati dagli stessi per omessa revisione e mancata assicurazione, oltre a quelli colti in flagranza di evidenti infrazioni al codice della strada, dalle pattuglie che svolgono servizio dinamico di controllo del territorio.

La polizia locale poi, procede a chiedere gli opportuni accertamenti su tutti i conducenti coinvolti in incidenti stradali che abbiano necessità di recarsi al pronto soccorso. “L’emergenza sanitaria – spiegano dalla Polizia – non deve essere assolutamente intesa infatti, nel territorio dell’Unione come un via libera alla guida sotto gli effetti di alcool e droga di evidenti infrazioni al codice della strada. A tal proposito si segnala che: nell’ultimo periodo, sono state denunciate alla Procura della Repubblica 4 conducenti coinvolti in incidenti stradali perché dagli accertamenti sanitari risultavano essersi posti alla guida positivi ad alcool o droghe, mentre alcuni giorni fa un conducente di Imola, a Castel Bolognese, è stato denunciato perché trovato per la terza volta a guidare un auto senza aver mai conseguito la patente di guida. In questo caso oltre alla denuncia si è proceduto anche al sequestro del veicolo.”

Inoltre da inizio dell’anno, sono stati rilevati ben 84 incidenti stradali, alcuni tragici. Come quello accaduto un paio di sere fa a Sant’Andrea con la vettura andata a fuoco, dopo un cappottamento multiplo dopo l’uscita di strada. In tale caso è stato provvidenziale l’intervento di un giovane faentino di 30 anni M.M. che seguiva l’auto uscita di strada e che ha estratto gli occupanti semi incoscienti, (due cittadini romeni residenti a Fusignano) dalle lamiere prima che il veicolo prendesse fuoco. Anche in questo caso sono stati immediatamente avviati gli opportuni accertamenti investigativi per capire il perché della perdita di controllo del veicolo coinvolto.