Pediatra ravennate positiva al Coronavirus. Trenta pazienti con le loro famiglie sotto osservazione

Una pediatra che lavora nel ravennate è risultata positiva al Coronavirus: lo riporta l’edizione odierna de Il Resto del Carlino di Ravenna. La donna, a casa dal lavoro da qualche giorno per una polmonite che non accennava a migliorare, è stata visitata e trovata positiva al tampone che rileva il virus.

In via cautelativa, tutti i suoi contatti stretti sono tenuti sotto osservazione. Tra questi ci sarebbero una trentina di bambini con le loro famiglie, transitati dall’ambulatorio per curare malanni di stagione e visite di routine. Dovranno osservare la quarantena di 14 giorni a casa propria, periodo di incubazione del virus.

La dottoressa, come confermato dalle recentissime dichiarazioni del sindaco Michele de Pascale ha contratto l’infezione ad un convegno fuori Ravenna.

Il sindaco di Ravenna Michele de Pascale: “attenzione alle fake news… è fondamentale non alimentare panico e confusione, abbiamo fiducia negli uffici di sanità pubblica”

“In merito al caso della pediatra di libera scelta risultata positiva al Covid-19, mi preme sottolineare che il Dipartimento di sanità pubblica di Ravenna dell’Ausl Romagna, in collaborazione con la Pediatria di Comunità, ha già provveduto ad effettuare tutte le indagini epidemiologiche previste dal protocollo e a contattare tutti soggetti e le famiglie dei bambini che sono venuti in contatto con la paziente nei giorni scorsi, attivando per loro la sorveglianza sanitaria a domicilio. Nessuno di questi ha per ora manifestato alcun sintomo della malattia. – scrive il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale – Vanno rassicurate le famiglie dei pazienti della dottoressa che, invece, non sono state contattate, non essendo venute in contatto con lei dopo il momento della sua “esposizione” al virus. Più in generale va chiarito che, come emerso dall’indagine epidemiologica, la paziente è entrata in contatto col coronavirus fuori provincia, e quando ha fatto rientro nel ravennate le scuole erano già state chiuse per provvedimento regionale.

Il Sindaco chiede di fare attenzione alle fake news. “Sono informato che su questo caso stanno girando messaggi vocali e fake news (alcuni li ho ricevuti anche personalmente). – scrive il Sindaco – Invito fermamente tutti i cittadini a non condividere notizie non verificate e non apprese sui canali ufficiali (miei, del Comune o dell’azienda sanitaria). Ringrazio invece gli organi di stampa, per avere trasmesso informazioni corrette e accertate. In questo momento delicato è fondamentale non alimentare panico e confusione, abbiamo fiducia negli uffici di sanità pubblica. In caso di dubbi o chiarimenti, vi esorto a chiamare i numeri a disposizione (il numero verde regionale 800 033 033 oppure il 112), evitando di far circolare notizie false e infondate”.