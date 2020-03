Ravenna. Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro: un ferito grave

Grave incidente stradale ieri sera in via Canalazzo a Ravenna: erano le 20 quando un uomo di 33 anni alla guida di una Fiat Grande Punto, per cause al vaglio della Polizia Locale di Ravenna intervenuta per i rilievi di rito, ha perso il controllo della propria auto finendo la propria corsa con un violento schianto contro il muretto di recinzione dell’abitazione posta all’altezza del civico 181/B.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, aiutati dai Vigili del Fuoco per liberare l’uomo dalle lamiere dell’auto. Le condizioni del ferito sono da subito apparse gravi: l’uomo è poi stato trasportato in ambulanza al Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Cesena.