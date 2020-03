Ravenna. Circolava in bici con droga e soldi in tasca: arrestato spacciatore 34enne dalla Polizia

La Polizia ha arrestato un 34enne residente a Ravenna per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella serata del 6 marzo 2020, in via Circonvallazione al Molino, una volante della Polizia ha proceduto a fermare e controllare un giovane in sella ad una bicicletta. Alla richiesta dei documenti di identificazione il conducente ha dato segni di grande nervosismo, ragion per cui gli agenti hanno ritenuto opportuno procedere ad un controllo più approfondito.

Il 34enne è stato condotto in Questura dove gli agenti hanno proceduto alla perquisizione personale in seguito alla quale l’uomo è stato trovato in possesso di 5,3 grammi di hashish frazionati in più dosi e 0,3 grammi di cocaina, della modica quantità di marijuana oltre alla somma di 720 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti e due telefoni cellulari.

L.S.L. è stato quindi condotto in Questura e dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto L.S.L. è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura.

Il Giudice Unico di primo Grado, dopo la convalida dell’arresto, ha rinviato la celebrazione del processo al 22 aprile prossimo disponendo nei confronti dell’arrestato l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per tre giorni alla settimana