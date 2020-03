Ravenna, Piazza Caduti: imbrattamenti, autori ripresi dalle telecamere, identificati e denunciati

Appena terminati i lavori di pulitura, nei giorni scorsi, alcuni vandali, incuranti del nuovo sistema di videosorveglianza, sfrontatamente avevano sporcato di nuovo le mura dei palazzi in Piazza Caduti a Ravenna con scritte e macchie. Oggi 7 marzo la Polizia Locale di Ravenna comunica che personale della neo istituita Sezione Tecnica dell’Ufficio Sicurezza Integrata, in collaborazione con l’Ufficio Polizia Giudiziaria, a conclusione di accertamenti consistiti nell’esaminare l’ingente volume di immagini riprese dalle nuove telecamere collocate nell’area, hanno identificato 5 persone, autori, a vario titolo, degli imbrattamenti comparsi all’indomani della conclusione dei lavori di pulitura e ripristino del decoro in Piazza Caduti.

Alcuni di loro sono già noti all’ufficio per essere incorsi, in passato, in analoghi comportamenti illeciti, tutti puntualmente censiti in un minuzioso lavoro di catalogazione in atto da tempo sul territorio cittadino. Oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’art. 639 C.P. “Deturpamento e imbrattamento di cose altrui”, gli autori dei fatti potranno essere chiamati a risarcire il danno arrecato. Gli imbrattamenti sono già stati tutti prontamente ripuliti.