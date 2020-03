Emergenza Coronavirus: ecco la sintesi di tutte le misure in vigore da oggi a Ravenna

SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA #CORONAVIRUS, CONTENUTE NEL DECRETO DELL’8 MARZO

Ecco la sintesi, a cura dell’ufficio stampa e comunicazione del Comune di Ravenna, delle principali misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio da Coronavirus in vigore in tutta la provincia di Ravenna, contenute nel decreto della presidenza del Consiglio dei ministri firmato oggi, domenica 8 marzo (queste misure sostituiscono completamente quelle contenute nei decreti precedenti del 4 marzo e dell’1 marzo).

Premessa fondamentale è che, fino al 3 aprile, bisogna evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori delle province di Rimini, Pesaro, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, e tutta la regione Lombardia: evitare ogni spostamento in entrata e in uscita, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Di seguito la sintesi dei principali contenuti dell’articolo 2 del decreto, che riguarda appunto anche tutta la provincia di Ravenna.

FINO AL 15 MARZO

ATTIVITÀ DIDATTICHE SOSPESE – Sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, i corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, È DA ESCLUDERSI QUALSIASI FORMA DI AGGREGAZIONE ALTERNATIVA.

FINO AL 3 APRILE

NO A MANIFESTAZIONI, EVENTI, SPETTACOLI E CONGRESSI – Non sono consentiti convegni, congressi, manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.

CHIUSI MUSEI E ALTRI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA – Non è consentita l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, comprese le biblioteche.

CHIUSI PUB, SCUOLE DI BALLO, SALE GIOCHI E DISCOTECHE – Non sono consentite le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

APERTURA CONDIZIONATA DI BAR E RISTORANTI – Sono consentite le attività di ristorazione e bar, con OBBLIGO, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

APERTURA CONDIZIONATA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI – È fortemente raccomandato negli esercizi commerciali diversi da quelli di cui sopra, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i clienti.

LO SPORT VIETATO – Non sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.

LO SPORT CONSENTITO – È consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, o all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori. Lo SPORT DI BASE e le attività motorie in genere, svolte all’aperto o all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE A CONDIZIONE CHE sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

MISURE PER LE STRUTTURE SANITARIE – È VIETATO agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso. L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.

NO A CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE – Non sono consentire le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

QUARANTENE – Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus.

ATTENZIONE: il testo integrale del decreto è scaricabile dalla home page del sito del Comune di Ravenna.

Coronavirus: obblighi e raccomandazioni sanitarie per tutti i cittadini

PER LE PERSONE SOTTOPOSTE ALLA QUARANTENA O RISULTATE POSITIVE AL VIRUS: DIVIETO ASSOLUTO DI USCIRE dalla propria abitazione o dimora. Per coloro ai quali venisse prescritto l’obbligo di permanenza domiciliare, cosiddetta quarantena, si sottolinea che l’isolamento domiciliare comporta: il mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione; il divieto di contatti sociali; il divieto di spostamenti e viaggi; l’obbligo di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza. Pertanto si richiede la massima collaborazione a tutti i cittadini, in particolare a chi dovesse trovarsi nelle condizioni di isolamento domiciliare, di attenersi a quanto indicato ed in particolare di non allontanarsi dalla propria abitazione.

Si fa presente che dagli organi preposti sono previsti controlli in merito al mantenimento delle condizioni di isolamento domiciliare e che il mancato rispetto delle misure di contenimento può essere perseguito penalmente.

PER CHI HA SINTOMI DA INFEZIONE RESPIRATORIA E FEBBRE PIÙ ALTA DI 37,5: FORTEMENTE RACCOMANDATO rimanere in casa, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.

PER ANZIANI E MALATI CRONICI: ESPRESSA RACCOMANDAZIONE a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o particolari di evitare di uscire di casa fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

PER TUTTI: LIMITARE gli spostamenti ai casi strettamente necessari.

PER CHI HA SOGGIORNATO IN ZONE A RISCHIO – Chiunque dal quattordicesimo giorno antecedente l’8 marzo abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, in particolare la zona di Wuhan, o sia stato in stretto contatto con un soggetto risultato positivo al COVID-19, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’Ausl nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta (si possono chiamare il numero verde regionale 800 033 033 oppure il 112). Tali persone dovranno sottostare alle prescrizioni che verranno fornite loro dalla Ausl Romagna a seconda delle valutazioni che avrà fatto dopo aver preso in esame la condizione specifica di ciascuno.

LE MISURE IGIENICO SANITARIE DA ADOTTARE

* lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani

* evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

* evitare abbracci e strette di mano

* mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro

* starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce

* evitare l’uso p romiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva

* non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

* non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

* pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

* usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate

COSA HA DECISO IL GOVERNO NELLA NOTTE

Il Governo ha preso questa notte un’altra drastica decisione per fermare la diffusione del Coronavirus, emanando un nuovo Decreto con “vincoli a evitare ogni spostamento” nell’intera Lombardia e in quattordici province di Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Marche: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli,Padova, Treviso e Venezia.

È in qualche modo l’allargamento della cosiddetta zona rossa originaria, che viene estesa e gran parte dell’Italia del nord e della nostra Regione. Di questa zona con misure restrittive fa parte anche Rimini, una delle tre province della Romagna. Ravenna e Forlì-Cesena invece sono fuori dalla zona con le più vincolanti restrizioni agli spostamenti.

Detto questo, considerando l’estrema serietà della situazione e lo sforzo che tutto il Paese è chiamato a fare per evitare la diffusione del virus, l’invito che rivolgiamo anche noi ai lettori è di evitare al massimo gli spostamenti e gli assembramenti non necessari: questo vale naturalmente anche per le province che non fanno parte della suddetta zona con restrizioni. Quindi vale anche per Ravenna, Forlì e Cesena. Così come sono più che mai valide ovunque le regole di comportamento che sono da giorni consigliate per tutti i cittadini e che anche su questa testata stiamo ampiamente diffondendo. Comportiamoci tutti con grande senso di responsabilità verso noi stessi, verso gli altri, verso il bene comune.

Giuseppe Conte ha firmato questa notte un decreto del Presidente del Consiglio che limita le possibilità di movimento nelle zone più colpite dal contagio Coronavirus. Non è un “divieto assoluto”, ha spiegato, “non si ferma tutto”, non si bloccano treni e aerei: sarà possibile muoversi per comprovate esigenze lavorative o per emergenze e motivi di salute. Ma la polizia potrà fermare i cittadini e chiedere loro perché si stiano spostando in territori dove la crescita dei casi di contagio porta il Governo a disporre misure mai così restrittive. Sono previste anche misure di sanzione.

Il Presidente del Consiglio Conte ha lanciato un appello alla “auto responsabilità”: per fermare il contagio non si può più “fare i furbi”, dice invitando i ragazzi a stare in casa a leggere e tutelare così la salute dei loro nonni, come riporta l’Ansa. La firma del decreto del presidente del Consiglio è arrivata dopo una lunga giornata di contatti con le Regioni e dopo una fuga di notizie su una bozza non ancora ultimata.

Nel decreto finale ci sono alcune misure generalizzate valide per tutta Italia fino al 3 aprile, tra cui lo stop a pub, discoteche, sale gioco e manifestazioni di cinema e teatro. E ce ne sono altre, molto più rigorose, che riguardano appunto l’intera Lombardia e poi le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli,Padova, Treviso e Venezia. Qui fino al 3 aprile – per fare solo due esempi – saranno limitati i movimenti, salva la possibilità di rientrare a casa propria, e i bar e i ristoranti dovranno chiudere alle 18 e per il resto della giornata garantire distanze di almeno un metro. Chi ha 37,5 di febbre è invitato a restare a casa, chi è in quarantena ha il divieto assoluto di uscire. Restano chiuse intanto le scuole in tutta Italia.

Conte ha assicurato che si lavora anche sul fronte delle misure economiche. L’altro fronte su cui il governo opera è quello sanitario: il premier annuncia la firma di un contratto per la produzione tutta italiana di 500 dispositivi al mese di rianimazione, con l’obiettivo di fare di più. E anche l’incremento della linea produttiva dei dispositivi di protezione come le mascherine. Ma poiché nelle aree dove il contagio è più forte gli ospedali fanno fatica, il presidente del Consiglio annuncia infine la possibilità di ridistribuire i pazienti tra le regioni.