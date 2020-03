Sindaco Michele de Pascale: il comportamento sbagliato di poche migliaia di persone rischia di vanificare lo sforzo della stragrande maggioranza dei Ravennati

La provincia di Ravenna è una delle meno colpite in Regione, con 19 casi di contagio finora accertati. Alcuni di questi casi sono già “clinicamente guariti” come i due giovani lughesi. Altri sono in fase di guarigione o non sono in condizioni gravi. Tantissimi Ravennati hanno preso sul serio le misure del Governo, giunte a ondate successive, non sempre in maniera ineccepibile sul piano della chiarezza comunicativa. Ma nel weekend e in particolare domenica – dopo l’ultimo Decreto del Consiglio dei Ministri che metteva “i sigilli” e mezza Italia del Nord e certificava così la gravissima conclamata situazione di emergenza che il Paese sta attraversando – molti hanno pensato di ammassarsi in alcuni locali o sulla diga foranea di Marina di Ravenna. La cosa ha fatto scalpore, proprio perché poche ore prima il Governo aveva chiesto a tutti di muoversi il meno possibile e di stare a casa, per dare una mano a sconfiggere la diffusione del virus.

Sindaco Michele de Pascale, all’inizio di questa brutta avventura, dopo le prime misure, le chiesi come stavano reagendo i Ravennati all’emergenza Coronavirus e lei mi disse che i Ravennati stavano reagendo bene, con grande maturità. Dopo ciò che abbiamo visto ieri con la gente ammassata in coda verso il mare o sulla diga foranea, dopo le scene viste ancora in alcuni locali… è sempre della stessa idea?

“Io la dico così. I Ravennati sono 158 mila e io comunico direttamente con tantissimi di loro, ho quasi un rapporto quotidiano diretto con migliaia e migliaia di loro, anche attraverso i social, whatsapp e così via: posso dire che ci sono decine di migliaia di persone che si stanno comportando bene, che stanno facendo quello che devono fare, lo sforzo che è richiesto a tutti. Quello che fa rabbia è che il comportamento sbagliato di poche migliaia di persone rischia di vanificare lo sforzo della stragrande maggioranza dei nostri concittadini.”

Sente di dover dire in particolare qualcosa ai giovani, verso i quali molti puntano il dito perché sarebbero poco propensi a rispettare certe regole e restrizioni?

“Ai giovani, che hanno con la malattia un rapporto diverso dagli anziani – ed è un qualcosa anche di comprensibile, voglio dire che ci sia un’attenzione e una sensibilità differente – a quei giovani, voglio dire che qui siamo di fronte a un fatto straordinario. Quindi faccio un appello con il cuore anche ai ragazzi perché comprendano tutta la gravità della situazione che stiamo vivendo e perché assumano fino in fondo la necessità di fare qualche sacrificio e accettare alcune regole. Si tratta in fondo solo di un po’ di giorni o di qualche settimana, adesso vedremo come evolve la situazione e quanto a lungo possono durare questi provvedimenti. Per loro, per i giovani, stare a casa non significa essere fuori dal mondo. Sono la generazione della tecnologia e del digitale, delle videochiamate, sono iperconnessi e possono restare tali, in relazione con gli amici e con il mondo, anche se stanno qualche giorno in casa. Utilizziamo tutti questo tempo per studiare, leggere, giocare, guardarci film… qualsiasi cosa da soli o in compagnia. Ma senza bisogno di uscire per ammassarsi nei luoghi affollati. Facciano questo sacrificio i ragazzi, per loro stessi, per le loro famiglie, e per i nostri anziani che hanno fatto tanto per tutti noi. Ora gli anziani hanno bisogno del nostro aiuto. Dobbiamo proteggerli da questo virus.”

Si parla a questo proposito della possibilità di chiudere anticipatamente ovunque bar e ristoranti. Ne ha parlato in conferenza stampa anche il Presidente Bonaccini. Lei che pensa?

“Io fin dall’inizio non ho commentato le misure prese. Sono circostanze così gravi che le misure non si commentano, si praticano. Poi passata l’emergenza avremo tutto il tempo necessario per commentare, esprimere opinioni, giudicare qualsiasi cosa. E questo lo dico anche allo Stato e alla Regione: bisogna prendere pochi provvedimenti, tutti insieme, facilmente comunicabili e comprensibili. Anche oggi nella riunione della cabina di regia nazionale come Presidente dell’UPI ho detto: decida il Governo, decida in fretta, ma non si prendano provvedimenti ogni giorno diversi. Si prendano decisioni per tutto il territorio nazionale e poi alcune misure più specifiche per le zone più colpite, la scelta deve essere forte e deve valere per tutti, e servono messaggi chiari. E ai cittadini chiedo di non esercitarsi a criticare o commentare ora misura dopo misura, piuttosto fanno bene a chiedere chiarimenti sul come contribuire a combattere la diffusione del virus e a raggiungere il risultato generale, applicando tutti insieme le misure.”

Il suo collega di Rimini Andrea Gnassi, a una città fortemente colpita dal virus, ha detto: siamo in guerra. Lei cosa vuole dire ai Ravennati?

“Dico che dobbiamo affrontare questa emergenza con lo stesso rigore con cui si dovrebbe affrontare un conflitto. E questo prevede che siano in pochi a decidere e che tutti gli altri si adoperino per attuare con rigore quello che quei pochi hanno deciso. Durante le grandi emergenze funziona così. E in questo caso le decisioni le deve prendere il Governo. Tutti gli altri debbono attenersi alle misure prese, metterle in pratica. E nel dubbio, nel caso del Coronavirus, è meglio che ciascuno di noi abbia una cautela in più anziché una in meno.”