Comune di Cervia: tutte le misure adottate per contenere accesso agli uffici a tutela dei dipendenti

L’Amministrazione comunale di Cervia, tra le misure per contenere il diffondersi del Coronavirus in ottemperanza alle direttive del Governo in materia e all’ultimo Dpcm del 8/03/2020, ha deciso di limitare l’attività degli uffici aperti al pubblico non solo per ridurre sensibilmente la circolazione di cittadini all’interno delle sedi comunali ma anche per evitare situazioni affollate e di potenziale contagio sia per i cittadini che per i dipendenti comunali. Fino al 3 aprile 2020 pertanto i servizi al pubblico saranno erogati solo su appuntamento, con preghiera all’utenza di presentarsi all’orario prenotato al fine di evitare l’affollamento delle sale di attesa. Sarà comunque favorita, ove possibile, l’erogazione dei servizi in forma telematica, postale o telefonica e qualsiasi azione capace di ridurre code ed assembramenti nelle sale di attesa. Si ricorda al riguardo a cittadini e famiglie che dal sito del Comune www.comunecervia.it è possibile accedere a molti servizi on line forniti dall’Amministrazione comunale.

Qui di seguito sono riportati numeri di telefono degli uffici aperti al pubblico per le prenotazioni degli appuntamenti.

SETTORE CULTURA SERVIZI E BENI COMUNI

CERVIA INFORMA

Per richiedere un appuntamento, relativo alle attività del Servizio e degli Sportelli tematici (Ufficio Casa, Sportelli Stranieri, Sportello per la non autosufficienza), è possibile contattare lo 0544/979.350, oppure scrivere via mail all’indirizzo cerviainforma@comunecervia.it.

SERVIZI SOCIALI

Per richiedere un appuntamento è possibile contattare il proprio assistente sociale di riferimento oppure lo Sportello Sociale via mail all’indirizzo: sportellosociale5@comune.ravenna.it, oppure telefonicamente al numero 0544/979.378.

INFORMAGIOVANI – SEIDONNA – CITTADINI ATTIVI

Per informazioni o per richiedere un appuntamento, contattare:

Informagiovani allo 0544/979.265 o via mail a informagiovani@comunecervia.it

SeiDonna allo 0544/979.266 o via mail a seidonna@comunecervia.it

Cittadini Attivi allo 0544/979.267 o via mail a cittadiniattivi@comunecervia.it

ANAGRAFE

Gli accessi ai Servizi Demografici avverranno con le seguenti modalità:

Per le richieste di cambio di indirizzo, di iscrizioni anagrafiche e per il rilascio delle carte d’identità si invitano i cittadini a seguire la procedura già consolidata che prevede l’appuntamento con preghiera all’utenza di rispettare l’orario prenotato.

Per richiedere un appuntamento è possibile contattare l’ufficio anagrafe:

– telefonicamente al nr. 0544/979.258 dal lun al ven dalle ore 11,00 alle ore 13,00

– oppure via mail all’indirizzo: demografici@comunecervia.it

Si evidenzia che le richieste di cambio di indirizzo e di iscrizione anagrafica possono essere inoltrate anche via mail all’indirizzo di posta elettronica demografici@comunecervia.it o tramite posta elettronica certificata comune.cervia@legalmail.it unitamente alla documentazione probante atta a comprovare il possesso dei requisiti. Gli accessi all’Anagrafe per i restanti servizi di rilascio di certificazioni, autenticazioni di sottoscrizioni e di copie, legalizzazioni di foto, al fine di evitare il sovraffollamento dei locali e della sala di attesa verranno garantiti rispettando l’ingresso di una singola persona alla volta. L’ufficio di Stato Civile riceverà il pubblico previo appuntamento ad eccezione delle denunce di nascita e di morte. Gli appuntamenti potranno essere fissati:

– telefonicamente al nr. Numero 0544/979.218

– oppure via mail all’indirizzo: demografici@comunecervia.it.

L’Ufficio Elettorale riceverà il pubblico previo appuntamento che potrà essere concordato:

– telefonicamente al numero 0544/979.309

– oppure via mail all’indirizzo: demografici@comunecervia.it.

Vista la sospensione del referendum del 29/03/2020 si informa l’utenza che non è strettamente necessario richiedere con tempestività l’emissione della tessera elettorale.

POLIZIA LOCALE

La Polizia Locale riceve nei seguenti giorni ed orari

UFFICIO

GIORNI E ORARI

TELEFONI

CENTRALE OPERATIVA

lun mar mer gio ven 7:00 – 19:00 – 0544/979.251 – 0544/71347

UFFICIO VERBALI

lun giov ven 9:00 – 12:00 – mar mer 14:00 – 17:00 – 0544/979.284

UFFICIO CERTIFICAZIONI

mar gio 9:00 – 13:00 – 0544/979.292

EDILIZIA

LUN – VEN SU APP – 0544/979.290

UFFICIALE DI TURNO

TUTTI I GIORNI – 0544/979.251

INFORTUNISTICA

gio 09:00- 12:30 15-17 – 0544/979.295

COMMERCIALE

LUN VEN SU APP – 0544/979.285

AMBIENTE

LUN VEN SU APP – 0544/979.294

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oltre alle attività già previste per via telefonica, il ricevimento diretto del pubblico presso gli uffici e sostituito dal ricevimento telefonico (informazioni ed assistenza telefonica e prenotazione di eventuale appuntamento ove necessario) per i seguenti servizi:

SERVIZIO SUE SUAP – telefonare al numero 0544.979.140. Orario di ricevimento: Martedì/Giovedì – dalle 10.00 alle 13.00

Note: Ricevimento pubblico già su appuntamento on line da effettuarsi per via telefonica. Ricevimento pubblico per accesso agli atti solo su appuntamento. Sospesi i sopralluoghi

SERVIZIO URBANISTICA – telefonare al numero 0544/979.151. Orario di ricevimento: Martedì 9.00 – 13.00 e Giovedì 15.00 – 17.00. Note: ricevimento pubblico solo su appuntamento da effettuarsi per via telefonica.

SERVIZIO VERDE – telefonare al numero 0544/979.109 . Orario di ricevimento: Martedì 9.00 – 13.00 e Giovedì 15.00 – 17.00. Note: ricevimento pubblico solo su appuntamento da effettuarsi per via telefonica.



SERVIZIO VIABILITÀ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE – telefonare al numero 0544/979.117. Orario di ricevimento: Martedì 9.00 – 13.00 e Giovedì 15.00 – 17.00. Note: ricevimento pubblico solo su appuntamento da effettuarsi per via telefonica .

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – telefonare al numero 0544/979.174. Orario di ricevimento: Martedì 9.00 – 13.00 e Giovedì 15.00 – 17.00. Note: ricevimento pubblico solo su appuntamento da effettuarsi per via telefonica.

SETTORE AFFARI GENERALI

L’accesso è consentito solo ed esclusivamente su appuntamento.



UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE

Per prenotare un appuntamento telefonare ai seguenti orari e numeri o scrivere al seguente indirizzo. Orari: Dal Lunedì al Venerdì – 09:00 – 13:00- il Giovedì pomeriggio – 15:00 – 17:00 – Tel: 0544/979.228 – 0544/979.317- E-mail: protocollo@comunecervia.it.

UFFICIO NOTIFICHE

Per prenotare un appuntamento telefonare ai seguenti orari e numeri o scrivere al seguente indirizzo. Orari: Dal Lunedì al Venerdì – 7:30 – 9:00 e 12:30 – 13:30- Tel: 0544/979.208 – 0544/979.317. E-mail: notifiche@comunecervia.it.

UFFICIO APPALTI/CONTRATTI

Per prenotare un appuntamento telefonare ai seguenti orari e numeri o scrivere al seguente indirizzo. Orari: Dal Lunedì al Venerdì – 08:00 – 13:00. Tel: 0544/979.312. E-mail: beonim@comunecervia.it.

SETTORE FINANZE

L’accesso è consentito solo ed esclusivamente su appuntamento da prenotare ai seguenti numeri.

SERVIZIO TRIBUTI

IMU – TASI

0544/979.298

ICP – TOSAP

0544/979.217

IMPOSTA DI SOGGIORNO

0544/979.203

TARI – Ordinaria

N. VERDE 800 999 004 (HERA s.p.a.).

SERVIZIO FINANZIARIO – tel.0544/979.220.

SERVIZIO ECONOMATO – tel. 0544/979.240.