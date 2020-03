Controlli anti Covid-19, forlivese fermato a Ravenna inventa inesistente colloquio di lavoro

A Ravenna, personale dell’Ufficio Polizia Giudiziaria – Sezione Pronto Intervento, in via Ravegnana, località Ghibullo, nell’ambito dei controlli sul rispetto al DPCM 9 marzo 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVIC-19”, ha fermato una Renault che percorreva la strada con direzione Forlì-Ravenna. Il conducente, un forlivese di 53 anni, invitato a fornire giustificazioni dei motivi della circolazione, ha dichiarato, sottoscrivendo l’autocertificazione, di essere diretto a svolgere un colloquio di lavoro. Immediati accertamenti hanno escluso la veridicità della dichiarazione. Sottoposto ad alcooltest, l’uomo è risultato essersi posto alla guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico pari a 0,96 g/l, superiore a quello consentito.