Coronavirus. Evitare gli assembramenti e restare a casa… con un semplice disegno

Su Facebook una signora ha postato un simpatico disegno, semplicissimo, per spiegare a prova di scemo e più scemo, cosa non bisogna fare e cosa invece si può e si deve fare ora per evitare la diffusione del virus. Cioè dopo il nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha stabilito che tutta Italia è zona di protezione e che chiede a tutti – ma proprio a tutti – di spostarsi il meno possibile e di evitare gli assembramenti. Del resto, il Decreto del Governo si chiama #IoRestoaCasa… più chiaro di così!